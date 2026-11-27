सांची आने वाले पर्यटक कुछ घंटे बिताकर लौट जाते हैं, आसपास के पर्यटन स्थलों तक पहुंचने के लिए कनेक्टिविटी और परिवहन की व्यवस्था नहीं। रायसेन. जिले में पर्यटन विकास की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन इन्हें धरातल पर उतारने के लिए ठोस प्रयासों की कमी साफ नजर आती है। विश्व प्रसिद्ध बौद्ध पर्यटन स्थल सांची में देश-विदेश से पर्यटक पहुंचते हैं, लेकिन यहां उनके ठहरने और आसपास के पर्यटन स्थलों तक पहुंचने की समुचित व्यवस्था नहीं होने से अधिकांश पर्यटक कुछ घंटे बिताकर ही वापस लौट जाते हैं। यदि विदेशी पर्यटकों के रात्रि विश्राम और जिले के अन्य पर्यटन स्थलों तक पहुंचने की सुविधाएं विकसित की जाएं तो रायसेन जिले में पर्यटन गतिविधियों को नई रफ्तार मिल सकती है। बल्कि उद्योग का दर्जा मिल सकता है।