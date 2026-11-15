जीएसआई की बड़ी पड़ताल, 65 लाख साल पहले नर्मदा घाटी में रहता था हाथी जैसा विशालकाय जीव

Narmada Valley : मध्यप्रदेश के रायसेन के जंगलों में हाथी जैसा विशालकाय जीव रहता था। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआइ) की पड़ताल में यह तथ्य सामने आया। रायसेन जिले की देवरी तहसील के पतई घाट पर बीते मंगलवार को प्राचीन जीवाश्म मिला था। अब इसकी पहचान सामने आई है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआइ) की टीम के प्रारंभिक अध्ययन में इसे स्टेगोडॉन का निचला जबड़ा माना गया है। अधिकारियोें के अनुसार यह अब विलुप्त प्रजाति है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआइ) की टीम की पड़ताल से यह तथ्य भी उजागर हुआ कि लाखों साल पहले नर्मदा घाटी के इस इलाके में विशालकाय हाथी जैसा जीव विचरण करता था। इससे पहले नर्मदा घाटी में डायनोसोर के जीवाश्म भी मिल चुके हैं।