रायसेन. इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग ने सभी कॉलेज प्राचार्यों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इसके तहत प्रत्येक चिह्नित महाविद्यालय परिसर में परिवहन विभाग की टीम विशेष शिविर लगाकर ऑनलाइन आवेदन, दस्तावेज सत्यापन, बायोमेट्रिक एवं ऑनलाइन लर्निंग टेस्ट की प्रक्रिया पूरी कराएगी। शिविर के दौरान परिवहन विभाग एवं महाविद्यालय की एनएसएस, एनसीसी इकाइयों के संयुक्त तत्वावधान में यातायात नियमों, हेलमेट की अनिवार्यता एवं सड़क सुरक्षा पर अनिवार्य उन्मुखीकरण सत्र आयोजित किए जाएंगे। महाविद्यालय परिसर में शिविर आयोजित होने से छात्राओं को प्रक्रिया में सहूलियत मिलेगी। आज बड़ी संख्या में छात्राएं स्कूटी और दोपहिया वाहनों से कॉलेज पहुंचती हैं। ऐसे में वैध ड्राइविंग लाइसेंस और यातायात नियमों की जानकारी होना जरूरी है। मिशन के तहत छात्राओं को वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने, निर्धारित गति सीमा का पालन करने, मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करने और सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक किया जाएगा।