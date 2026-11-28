वहीं, एक अन्य मामला जेलरोड पर स्थित एक मोबाइल शॉप से सामने आया, जहां दुकान पर आरोपी ग्राहक बनकर पहुंचा और मोबाइल फोन चुराकर फरार हो गया। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना एमजी रोड पुलिस के अनुसार, फरियादी विक्की पिता लक्ष्मणदास वाधवानी निवासी पाश्र्वनाथ नगर की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया। फरियादी की जेलरोड पर मन मार्केटिंग नाम से दुकान है। फरियादी को कर्मचारी संजय ने जानकारी दी कि दुकान पर दो ग्राहक आए थे। उन्हें मोबाइल फोन दिखा रहा था। इसी दौरान मौका पाकर एक अज्ञात आरोपी मोबाइल फोन चुरा कर ले गया। पुलिस दुकान व आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुट गई है।