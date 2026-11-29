2007 में आइडीए इस जमीन का केस हार गया। सुप्रीम कोर्ट में भी जमीन पर केस हार गए। 2009 में आइडीए ने स्कीम 171 लागू की। इसमें इस खसरे की जमीन को शामिल किया गया। इस स्कीम से जमीन को छुड़वाने के लिए श्रीराम बिल्डर्स ने हाईकोर्ट का रुख किया, लेकिन श्रीराम बिल्डर्स ने इस बार भी 2007 के केस की ही पुनरीक्षण याचिका दायर की थी। 2017 में हाईकोर्ट ने इसे मान्य करते हुए जमीन को छोड़ने के लिए कहा। इस दौरान नई स्कीम को भी पुरानी स्कीम ही मानकर काम किया गया, लेकिन आइडीए ने युगलपीठ में और सुप्रीम कोर्ट में भी इसको कभी चुनौती नहीं दी। आइडीए की इस चुप्पी ने कई सवाल खड़े कर दिए है।