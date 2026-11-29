मध्यप्रदेश में अवैध कॉलोनियां लगातार बढ़ रहीं हैं। इन पर अंकुश लगाने की तमाम कोशिशें नाकाफी साबित हो रहीं हैं। यहां तक कि सरकारी जमीनों पर भी खुलेआम कब्जा किया जा रहा है। ग्वालियर में भी कुछ ऐसा ही माजरा है जहां सरकारी जमीन पर अवैध कॉलोनी विकसित कर प्लॉट बेचने की तैयारी चलती रही और जिम्मेदार विभागों को इसकी भनक तक नहीं लगी। हालांकि मामला सामने आया तो अधिकारी सक्रिय हुए। नगर निगम ने बुलडोजर चलाकर अवैध कॉलोनियों में हुए निर्माण जमींदोज कर दिए। यहां बनी सड़कें, सीवर लाइन और बिजली के खंभे तोड़ दिए गए। नगर निगम ने तीन जगह अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की। इतना ही नहीं, नगर निगम आयुक्त ने संबंधित बिल्डर्स पर एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश भी जारी कर दिए। बिल्डर पर शिकंजा कसने के उनके इस निर्देश से खलबली मच गई हालांकि अभी तक एक भी बिल्डर पर एफआइआर दर्ज नहीं हुई है।