Amit Hablani fraud case: ग्वालियर में 15 कारोबारियों को करीब करोड़ का चूना लगाकार चंपत होने वाले मोबाइल कारोबारी अमित हबलानी का अब तक पुलिस को पता नहीं चल पाया है। कारोबारियों ने बताया कि उसने दीपावली से पहले करीब 3 करोड़ का सामान क्रेडिट पर लिया था। इसके बाद 24 नवंबर से वह अपने पिता और पत्नी सहित गायब है। ठगे गए व्यापारियों का दावा है कि धोखाधड़ी का यह आंकड़ा 5 करोड़ रुपए के पार भी जा सकता है।