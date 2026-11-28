पशु चारा, पशु आहार सहित अन्य सामग्री की बढ़ी कीमतों के चलते दूधिया लंबे समय से दूध के दामों में बढ़ोत्तरी की मांग कर रहे थे, लेकिन डेयरी संचालक इसके लिए तैयार नहीं थे। यही वजह रही कि गुरुवार 26 नवंबर को दूध विक्रेता दूधिया संघ श्योपुर ने सुबह बैठक की और दोपहर में कलेक्ट्रेट पहुंचकर डिप्टी कलेक्टर शिवलाल शाक्य को ज्ञापन सौंपकर हड़ताल का एलान कर दिया। साथ ही गुरुवार की शाम को दूध की सप्लाई भी बंद कर दी। इसके बाद शुक्रवार को सुबह से ही दूधिये शहर में एकत्रित हुए और बाइक रैली निकालकर शहर के सभी इलाकों में डेयरियां बंद कराई। यही वजह रही कि शहर में दूध की आपूर्ति नहीं हुई। हालांकि कई दुकानदारों ने हड़ताल के चलते गुरुवार की शाम को ही ऑर्डर देकर राजस्थान के कोटा से पैक्ड दूध मंगवा लिया, जिसकी खूब बिक्री शुक्रवार की सुबह शहर में दिखी।