कोटा बैराज से निकली चंबल मुख्य नहर में राजस्थान की सीमा में पानी की मॉनिटरिंग के लिए भले ही स्काडा सिस्टम लगाने का प्रस्ताव हो, लेकिन राजस्थान ने अभी तक ये सिस्टम नहीं लगाया है। जबकि मध्यप्रदेश द्वारा इसके लिए करीब 5 साल पहले ही राजस्थान को डेढ़ करोड़ रुपए की राशि भी दी जा चुकी है। स्काडा सिस्टम नहीं लगने से राजस्थान की सीमा में चंबल नहर के पानी की निगरानी नहीं हो पा रही है, जिससे राजस्थान की सीमा में पानी ज्यादा ले लिया जाता है और मप्र को कम पानी मिल पाता है। यही वजह है कि इस बार भी जब चंबल नहर में पानी चल रहा है, तब भी मांग अनुसार जलप्रवाह नहीं हो रहा है। स्थिति ये है कि वर्तमान में मप्र को पार्वती एक्वाडक्ट पर 2700 क्यूसेक के आसपास पानी मिल रहा है, जबकि मप्र की डिमांड 3500 क्यूसेक की है। जिसके चलते टेल पोर्सन पर पानी नहीं पहुंच रहा है।