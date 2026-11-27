मुरैना. पंचायतों में सरकारी योजनाओं की राशि में गड़बड़ी और निर्माण कार्यों में अनियमितताओं के मामले सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिले की अलग-अलग जनपद पंचायतों में पदस्थ 16 पंचायत सचिवों, ग्राम रोजगार सहायकों और संविदा उपयंत्रियों पर कार्रवाई की गई है। निर्माण कार्यों के नाम पर राशि निकालकर मौके पर काम नहीं कराने, फर्जी बिल-वाउचर से भुगतान लेने, जॉबकार्डों में डुप्लीकेट फोटो अपलोड करने और मृत व्यक्ति के जॉबकार्ड पर डिमांड डालकर राशि निकालने जैसे गंभीर आरोप सामने आए हैं। कार्रवाई में 7 पंचायत सचिवों को निलंबित किया गया है, जबकि 4 ग्राम रोजगार सहायकों की संविदा सेवा समाप्त कर दी गई है। 5 कर्मचारियों को शासकीय कार्य से विरत किया गया है। एक संविदा उपयंत्री का एक माह का मानदेय भी राजसात किया गया है।