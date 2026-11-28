प्रतिदिन करीब 200 से 250 मरीज इन समस्याओं के उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। इनमें बच्चों और बुजुर्गों की संख्या भी अच्छी-खासी है। मौसम के आंकड़े भी इस बदलाव की तस्वीर दिखा रहे हैं। शहर में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 11.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहा। यानी दिन और रात के तापमान में दो गुना से ज्यादा अंतर है। ऐसे में सुबह घर से निकलते समय ठंड और दोपहर में गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। यानी मौसम के उतार-चढ़ाव का असर सेहत पर सीधा पड़ रहा है।