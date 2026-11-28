कार्यक्रम में जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ राम प्रताप सिंह चौहान ने कहा कि भारत समेत दुनिया भर में शराब के सेवन से होने वाली बीमारियों की वजह से हर साल 33 लाख लोगों की मौत हो जाती है। जबकि देश में सडक़ हादसों में हर साल करीब 1,38000 लोग मारे जाते हैं। इन दुर्घटनाओं के पीछे मुख्य कारण नशा होता है। मद्यपान हो या किसी भी तरह के मादक द्रव्यों का नशा, इनसे मुक्ति का सबसे कारगर उपाय संयम है। उन्होंने कहा कि एक पूर्ण नशामुक्त व्यक्ति ही अपने परिवार, समाज और राष्ट्र की सर्वाधिक सेवा कर सकता है।कार्यक्रम में नेशनल टोबेको कंट्रोल प्रोग्राम के जिला नोडल अधिकारी डॉ अंकित गोयल, उमंग हेल्थ काउंसलर उमा व्यास, वुमन हेल्थ काउंसलर मंजू शर्मा ने भी विशेषज्ञ वक्ता के रूप में विचार व्यक्त किए।लॉ छात्रा मंजरी शर्मा ने नशा मुक्त भारत विकसित भारत के सपने को साकार करती मार्मिक डॉक्यूमेंट्री प्रस्तुत की। महाविद्यालय प्राचार्य डॉ पवन कुमार श्रीवास्तव ने विद्यार्थियों को नशामुक्ति की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में डॉ पल्लवी शर्मा, डॉ शालिनी राय सहित एनएसएस वॉलंटियर्स उपस्थित रहे।