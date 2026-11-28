वर्तमान में संचालित यात्री ट्रेनों का समय कर्मचारियों, विद्यार्थियों, व्यापारियों और मरीजों की जरूरतों के अनुरूप नहीं होने से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में दैनिक यात्रियों ने स्टेशन प्रबंधक के माध्यम से उत्तर मध्य रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक को ज्ञापन सौंपकर सुबह और शाम सुविधाजनक समय पर यात्री ट्रेन चलाने की मांग की है। ग्वालियर से शाम 5.30 बजे चलने वाली मेमू ट्रैन में एक हजार से अधिक यात्री सफर करते हैं, लेकिन ये ट्रेन सोनी के पास आउटर पर घंटों खड़ी रहती है, इसी समय भिण्ड की तरफ से कोटा एक्सप्रेस और फिर मेमू गुजरती है। सिंगल ट्रैक होने के कारण इन गाड़ियों को सोनी से ही डायवर्ट किया जा रहा है। जबकि भिण्ड तक 20 मिनट और इटावा तक 40 मिनट का रास्ता रह जाता है। कई बार दूर दराज के यात्रियों की ट्रैन और बस भी छूट जाती हैं। यात्रियों का कहना है कि यदि मेमू को 5.30 को बजाय 5 बजे चलाया जाए तो यह समस्या हल हो जाएगी।