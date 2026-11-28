वर्तमान तापमान गेहूं की बुआई के लिए बेहद अनुकूल है। किसान 5 दिसंबर तक उन्नत किस्मों की बुआई पूरी करें। जिन किसानों की चना व सरसों की फसल 30-35 दिन की हो गई है, वे पहली सिंचाई में देरी न करें। समय पर सिंचाई और संतुलित पोषक तत्वों के प्रयोग से बंपर उत्पादन लिया जा सकता है।