ग्वालियर। मौसम में बदलाव के साथ सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार और गले में खराश जैसी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। ऐसे में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखना जरूरी है। आयुर्वेद में मौसमी संक्रमण से बचाव के लिए पाचन शक्ति संतुलित रखने, खानपान में सावधानी बरतने और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया गया है।