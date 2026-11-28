कलेक्टर ने गुरुवार को संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर प्रगतिरत योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन योजनाओं का काम डीपी या बिजली के तार चोरी होने के कारण बंद है, उन्हें मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कंपनी और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग आपसी समन्वय से तत्काल चालू कराएं। वहीं, पानी की टंकियों के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध नहीं होने पर एसडीएम और तहसीलदार से समन्वय कर जमीन संबंधी समस्या का प्राथमिकता से निराकरण किया जाए।