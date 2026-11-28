मामला शहर के बायपास स्थित सांदीपनि विद्यालय के पीछे से निकली अमराल नदी का है। यहां नदी किनारे वर्षों से बने ऊंचे मिट्टी के टीलों पर जेसीबी और ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के जरिए खुदाई की जा रही है। मिट्टी निकालने का सिलसिला इस कदर जारी है कि, प्राकृतिक रूप से बने टीले अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं। जहां पहले ऊंचे टीले दिखाई देते थे, वहां अब गहरी खुदाई और समतल होती जमीन नजर आने लगी है। मिट्टी का परिवहन भी शहर व आसपास के क्षेत्रों में ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के जरिए किया जाता है।