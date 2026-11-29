बताया जाता है कि जिन किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुंच रहा या पर्याप्त प्रेशर नहीं मिल रहा, वे रास्ते में ही लाइन तोड़कर पानी निकाल लेते हैं। इससे पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने के साथ दूसरे किसानों तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था भी प्रभावित होती है। खास बात ये है कि, लाइन लीकेज कर देने के बाद वो पानी व्यर्थ ही बहता रहता है। न उसे बंद करने की व्यवस्था की जाती, न ही सुधारने की। इसी को पकड़ने के आधार पर विभागीय स्तर पर किसानों के खेतों के हिसाब से प्रकरण दर्ज कराया जाता है।