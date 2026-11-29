घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई (फोटो सोर्स: Petrol Pump CCTV)
Raisen News:मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अंतर्गत आने वाले औबेदुल्लागंज में स्थित एक पेट्रोल पंप पर धोखाधड़ी का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि, यहां स्थित नायरा पेट्रोल पंप पर आई काले रंग की स्कॉर्पियो में सवार होकर पहुंचे 4 युवक करीब 5 हजार रुपए का डीजल भरवाने के बाद बिना भुगतान किये मौके से फरार हो गए। पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। फिलहाल, पेट्रोल पंप संचालक की शिकायत पर ओबेदुल्लागंज पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
बताया जा रहा है कि, पेट्रोल पंप से ठगी की ये अजीबो गरीब घटना औबेदुल्लागंज थाना इलाके की है। रविवार को काले रंग की स्कॉर्पियो में सवार चार युवक नायरा पेट्रोल पंप पर पहुंचे। स्कॉर्पियों पर अंग्रेजी में 'ARMY' लिखा हुआ था। युवकों ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों से गाड़ी में डीजल भरवाया। कर्मचारियों ने स्कॉर्पियो की टंकी में करीब 5 हजार रुपए का डीजल डाल दिया।
डीजल भरने के बाद जब पंप कर्मचारी ने वाहन की टंकी बंद कर भुगतान मांगा तो चालक ने पैसे देने के बजाय स्कॉर्पियो को एकाएक स्टार्ट कर तेज रफ्तार से दौड़ा दी और मौके से फरार हो गए। अचानक हुई इस घटना से पेट्रोल पंप कर्मचारी भी हैरान रह गए। कर्मचारियों ने वाहन को रोकने का प्रयास किया या नहीं, फिलहाल इसकी जानकारी सामने नहीं आई है।
पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरों में ये पूरी घटना कैद हो गई है। फुटेज में स्कॉर्पियो और उसमें सवार युवकों की गतिविधियां कैद हो गई हैं। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वाहन और आरोपियों की पहचान करने का प्रयास कर रही है।
घटना के बाद पेट्रोल पंप संचालक औबेदुल्लागंज थाने पहुंचे और मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत और सीसीटीवी फुटज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। फरार स्कॉर्पियो सवार युवकों की तलाश शुरु कर दी गई है।
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