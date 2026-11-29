Raisen News:मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अंतर्गत आने वाले औबेदुल्लागंज में स्थित एक पेट्रोल पंप पर धोखाधड़ी का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि, यहां स्थित नायरा पेट्रोल पंप पर आई काले रंग की स्कॉर्पियो में सवार होकर पहुंचे 4 युवक करीब 5 हजार रुपए का डीजल भरवाने के बाद बिना भुगतान किये मौके से फरार हो गए। पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। फिलहाल, पेट्रोल पंप संचालक की शिकायत पर ओबेदुल्लागंज पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।