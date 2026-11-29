मिली जानकारी के अनुसार, दोनों पक्षों के बीच करीब एक महीने पहले भी किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। रविवार सुबह एक बार फिर विवाद बढ़ गया, जिसके चलते एक पक्ष के युवक ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से हवाई फायरिंग करने शुरु कर दिए। फिर देखते ही देखते दूसरे पक्ष से पथराव शुरु हो गया। इसी बीच मौके पर लाठी - डंडे चलने की भी जानकारी सामने आई है, जिससे दोनों पक्षों के कुछ लोग घायल भी हुए हैं। हालांकि, राहत की बात ये रही कि, इस संघर्ष में कोई जनहानि नहीं हुई है।