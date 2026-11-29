Bhopal News : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अचारपुरा इलाके में रविवार को एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। भीषण आगजनी की ये घटना अचारपुरा इंडस्ट्रियल एरिया की है। बिशनखेड़ी जेल रोड स्थित फैक्ट्री से आग की ऊंची लपटें उठ रही हैं। धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा है। आग की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है।