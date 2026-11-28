जन औषधि केंद्र पर दवाइयों की उपलब्धता को लेकर पहले भी शिकायतें सामने आती रही हैं। मरीजों का आरोप है कि, कई बार जरूरी दवाइयां लेने पहुंचने पर उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है। शनिवार को वायरल हुए वीडियो के बाद केंद्र की व्यवस्था और दवाइयों की आपूर्ति को लेकर फिर सवाल उठने लगे हैं। कई मरीज यहां से बैरंग लौट चुके हैं। नियमानुसार जन औषधि केंद्र पर पर्याप्त दवाइयां होनीं चाहिए, लेकिन यहां सब मोनोपॉली से चलता है, जिस पर किसी का अंकुश नहीं है। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग तो इसे लेकर कोई बात तक नहीं करते। अब सवाल ये है कि, गरीब और जरूरतमंद मरीजों को सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित केंद्र पर दवाइयों की कमी क्यों बनी हुई है और जिम्मेदार इस समस्या का समाधान कब तक कर सकेंगे?