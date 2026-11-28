मामले की जांच में जुटे मधुसूदनगढ़ थाना प्रभारी गोपाल चौबे का कहना है कि, मधुसूदनगढ़ के धक्कापुरा में रहने वाले 35 वर्षीय महेश पुत्र शंभूसिंह चौरसिया अपनी बाइक पर मधुसूदनगढ़ के रेंज मोहल्ला में रहने वाले 32 वर्षीय भगवान सिंह पुत्र विजयसिंह सिलावट के साथ सुठालिया की तरफ से मधुसूदनगढ़ की ओर आ रहे थे। इसी दौरान सिरोंज की तरफ से ब्यावरा की ओर बाइक से जा रहे 36 वर्षीय बृजेश पुत्र भरत यादव सुखताल सिरोंज जिला विदिशा निवासी और उनके साथ 30 वर्षीय धर्मेंद्र पुत्र रतनलाल नायक निवासी झागर सिरोंज विदिशा की गाड़ियां श्रीपुरा और नलखेड़ा के बीच पुलिया के पास आमने- सामने से टकरा गई।