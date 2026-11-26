पुलिस की ओर से मदद न मिलने पर संतोष ने खुद अपनी बाइक को ढूंढने का बीड़ा उठाया। उसने मोबाइल पर बाइक की GPS लोकेशन ट्रैक की। बाइक की लोकेशन कनेरा-कनेरी क्षेत्र में दिखाई दी। इसके बाद संतोष अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचा और आसपास के इलाकों में तलाश शुरू कर दी। करीब तीन दिन की मशक्कत के बाद 17 नवंबर को एक खेत की मेड़ पर उसकी बाइक खड़ी मिली। चोरों ने बाइक की पहचान छिपाने के लिए उसकी नंबर प्लेट और मिरर और रेडियम हटा दिए थे। संतोष ने बताया कि वो धार्मिक यात्राओं का शौकीन है और बाइक से ही खाटूश्याम और अयोध्या सहित कई स्थानों की यात्राएं कर चुका है। लंबी यात्राओं के दौरान सुरक्षा के लिहाज से ही उसने बाइक में GPS लगवाया था, जो आज काम आया और उसे उसकी बाइक मिल गई।