Chhatarpur News :मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। बता दें कि, यहां सड़क हादसे में घायल 22 वर्षीय युवक की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं, युवक की मौत की खबर मिलने के बाद उसकी प्रेमिका ने भी आत्मघाती कदम उठाते हुए फांसी लगाकर जान दे दी है। घटना के बाद दोनों मृतकों के परिवारों में मातम पसरा हुआ है, वहीं जिस किसी ने भी ये खबर सुनी वो हैरान रह गया है।