पोस्टमार्टम की बात सुनते ही परिजन भड़क गए और पुलिसकर्मियों को भला बुरा कहने लगे। देखते ही देखते हंगामा होने लगा और तभी सूचना पर कोतवाली के एसआइ रोहिल शर्मा, गुना ग्रामीण तहसीलदार मयंक तिवारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने मृतक के परिजनों को समझाते हुए कहा- देखिए आप लोग पोस्टमार्टम नहीं कराओगे तो न तो इसका क्लेम मिलेगा और न ही पुलिस केस ही मजबूत होगा? और न ही मृत्यु प्रमाण- पत्र बनने से किसी भी योजना का लाभ मिलेगा? इस पर परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा, वे मारकीमऊ अस्पताल से साथ आए पुलिस कर्मियों पर बरसते हुए कहने लगे कि, तुम पुलिस में भर्ती कैसे हो गए? जब इसकी मौत हो गी थी तो तुम इलाज कराने डेडबॉडी लेकर क्यों आए हो? करीब एक घंटे तक चले हंगामे के बीच परिजन बिना पोस्टमार्टम कराए ही मृतक का शव अपने साथ ले गए।