शुरुआती जानकारी के मुताबिक पोहरी निवासी बल्लू श्रीवास्तव की बेटी की शादी गुरुवार को शिवपुरी के एक होटल में आयोजित हुई थी। शुक्रवार को बेटी की विदाई हुई और इसके बाद बल्लू श्रीवास्तव अपने परिवार के साथ कार से पोहरी अपने निवास लौट रहे थे। इसी दौरान शिवपुरी-पोहरी हाइवे पर मारोरा अहीर गांव के पास उनकी कार अनियंत्रित हो गई और हाइवे से उतरकर कई फीट दूर जाकर पलट गई। हादसे में कार सवार बल्लू श्रीवास्तव व उनके परिवार के सभी सदस्य घायल हुए हैं। राहत की बात ये है कि इस बड़ी दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई।