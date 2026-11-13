एमपी में 2027 में बनेगा एक और नया जिला! शिवपुरी में सीएम मोहन यादव का ऐलान

Shivpuri New District Announcement: मध्यप्रदेश में 2027 में एक और नया जिला बन सकता है, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को शिवपुरी के पिछोर में खुद इस बात की जानकारी दी। सीएम मोहन यादव ने पिछोर को जिला बनाने की मांग पर मंच से कहा कि वो खुद 2027 में पिछोर को जिला बनाने की अनुशंसा करेंगे। पिछोर में आयोजित कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव ने प्रदेश की लाड़ली बहनों को नवंबर महीने की लाड़ली बहना योजना की किस्त की सौगात भी दी और सिंगल क्लिक के जरिए प्रदेश की लाड़ली बहनों के खातों में 1500-1500 रुपये ट्रांसफर किए।