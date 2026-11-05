चोरी हुई बुलेट को करीब 80 किमी दूर से ढूंढकर शिवपुरी ले आया मालिक

गुरुवार को रंजीत सिंह गुना पहुंचे और वहां से अपनी चोरी हुई बुलेट को खोजकर वापस अपने साथ शिवपुरी ले आए। रंजीत सिंह भुल्लर ने बताया कि उन्होंने पुलिस में शिकायत करते वक्त गुना जिले के पादी समुदाय पर बुलेट चोरी करने का शक जाहिर किया था लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसी दौरान उन्हें जानकारी मिली कि उनकी चोरी हुई बुलेट गुना जिले में है। गुरुवार को वह गुरुप्रीत भुल्लर, भगवान सिंह भुल्लर, महावीर भुल्लर और गुरुविल भुल्लर के साथ गुना पहुंचे। वहां तलाश करने पर उन्हें अपनी चोरी हुई बुलेट बाइक मिल गई। जिसे वह अपने साथ शिवपुरी ले आए। बुलेट मालिक के द्वारा खुद ही अपनी चोरी हुई बुलेट को पुलिस से पहले खोज निकालने का ये मामला अब पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है।