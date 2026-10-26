जिस भाई को इंजीनियर बनाना था, उसका शव देखकर रो पड़ा बड़ा भाई, शिवपुरी में सपनों के साथ टूटा परिवार

परिजनों ने बताया कि रविवार सुबह अजीत से फोन पर बात हुई थी, दोपहर में 3 बजे उसका टेस्ट होना था। साथियों ने बताया कि टेस्ट देने के बाद अजीत कमरे पर आया और उसके बाद बाहर नहीं निकला। रात करीब 10 बजे खाना खाने के बाद टहलने के लिए साथियों ने अजीत को आवाज दी तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद भी जब अजीत ने दरवाजा नहीं खोला तो पीजी संचालक को सूचना दी गई। संचालक ने खिड़की से झांककर देखा तो अंदर अजीत मृत पड़ा था जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर परिजनों को सूचना दी।