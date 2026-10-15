शिवपुरी में दांतों का इलाज कराकर घर नहीं लौट पाया युवक, हेलमेट होता तो बच सकती थी जान

हादसे के बाद कार चालक कार को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। राहगीरों की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर कार को जब्त किया। पुलिस कार चालक के बारे में जानकारी जुटा रही है। बताया गया है कि रामपाल ने हेलमेट नहीं पहना था और हादसे में उसके सिर में गंभीर चोट आई, जिससे उसकी जान चली गई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि अगर हेलमेट पहना होता तो जान बच सकती थी। घटना की सूचना मिलते ही रामपाल यादव के परिवार के सदस्य अस्पताल पहुंचे जहां उनका रो-रोकर बुरा हाल है, गुहांसा गांव में भी शोक का माहौल है।