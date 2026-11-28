कार्यक्रम में पाराशर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से पहले भाषण में स्वच्छ भारत की बात कही थी। उन्होंने झाड़ू लगाई तो दफ्तर, रेलवे स्टेशन, चौपालें साफ हुईं। साथ ही हमारे दिमाग के जाले भी साफ हुए। समाज में एक कुरीति थी कि सफाईकर्मी को रोटी, पैसा दूर से दिया जाता था। प्रधानमंत्री ने वाल्मीकि समाज के भाइयों के पैर धुलाकर माथे से लगाया तो पूरे देश में संदेश गया कि समरसता ही जरूरी है। उन्होंने कहा कि गुरु रविदास ने ऐसे समाज की कल्पना की थी, जहां किसी के साथ भेदभाव न हो, सभी को समान सम्मान मिले।