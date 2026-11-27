चांचौड़ा दुर्ग, बाग बागेश्वर धाम, दूंदालाजी बड़ा गणेश मंदिर और बीनागंज के शुभोदया जैन मंदिर सहित कई ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल क्षेत्र की पहचान हैं। इसके अलावा शासकीय महाविद्यालय, स्नातकोत्तर महाविद्यालय और विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं की मौजूदगी को भी जिला बनाने की मांग के समर्थन में प्रमुख आधार बताया गया। क्षेत्रवासियों का कहना है कि जिला मुख्यालय बनने से प्रशासनिक कामों के लिए लोगों को दूर नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, उद्योग और रोजगार के अवसरों का विस्तार होगा। उन्होंने शासन से पूर्व में लिए गए जिला गठन के निर्णय को प्राथमिकता से लागू कर चाचौड़ा को जल्द नया जिला घोषित करने की मांग की।