Balaghat Tiger Attack: मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले में दक्षिण सामान्य वन मंडल के सोनेवानी कंजर्वेशन रिजर्व स्थित चिखलाबड्डी जंगल में शुक्रवार दोपहर बाघ के हमले में 10 वर्षीय सौरभ मरकाम की मौत हो गई। जंगल में हो रही बांस कूप की कटाई में बच्चे के पिता काम कर रहे थे इसी दौरान बाघ ने बच्चे पर हमला किया और पिता के सामने ही बेटे को अपने जबड़े में दबाकर जंगल में घसीटकर करीब 500 मीटर अंदर ले गया। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने शोर मचाया तो बाघ बच्चे को छोड़कर भाग गया, इसके बाद बच्चे को अस्पताल लाया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।