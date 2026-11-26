बताया जा रहा है कि बुधवार रात को इलाज के दौरान अचानक जया को एक झटका आया और उसकी मौत हो गई। आशंका जताई जा रही है कि हार्ट अटैक आने से जया की मौत हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। अस्पताल चौकी पुलिस ने बताया कि मामले में शून्य पर मर्ग कायम किया गया है। मर्ग डायरी संबंधित थाना क्षेत्र भेजी जाएगी, जहां आगे की जांच होगी। मौत का कारण फिलहाल पता नहीं चल पाया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर मौत की सही वजह पता चल पाएगी। जया की मौत से परिवार में मातम पसरा हुआ है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।