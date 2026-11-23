मिली जानकारी के अनुसार, बोरिंग मशीन वाहन ग्राम सायर टेमनी के पास से गुजर रहा था। इसी दौरान सड़क की ढलान पर अचानक वाहन के ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया गया। वाहन चालक अनिल महतो झारखंड राज्य के रामगढ़ का रहने वाला है। उसने बताया कि, बोर की खुदाई का काम पूरा करने के बाद सभी लोग वापस लौट रहे थे। इसी दौरान अचानक ढलान पर ब्रेक फेल हो गए। सामने बाइक से जा रहे मैनेजर को हॉर्न बजाकर रास्ते से हटने के लिए कहा गया, लेकिन इससे पहले ही वाहन अनियंत्रित हो गया और पलट गया। वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार मैनेजर भी घायल हो गया।