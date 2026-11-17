Balaghat Air Hostess Murder: मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले में 35 वर्षीय एयर होस्टेस वर्षा तुरकर मामले में लगातार नए-नए खुलासे हो रहे है। हालांकि वर्षा की मौत के बाद से मायके में मातम छाया हुआ है। परिवार वालों का कहना है कि हमें नहीं पता था कि दिवाली के त्योहार में घर आई बेटी हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। सूचना ये भी मिली है कि वर्षा के परिवार वाले पुलिस की जांच से खुश नहीं है। परिवार ने वर्षा के साथ घूमने गए लड़के नितेश अग्रवाल को ही पूरी घटना का आरोपी बनाया है। परिवार ने कई अन्य बड़े खुलासे भी किए है, जिनके आधार पर पलिस अब आगे की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि हर पहलू से वर्षा की मौत कि परिस्तिथियों की जांच की जा रही है।