Balaghat news: महाराष्ट्र के नागपुर में पांच दिन पहले हुई बड़ी लूट की वारदात का कनेक्शन अब मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले के ग्राम डोरली से जुड़ गया है। मंगलवार सुबह नागपुर क्राइम ब्रांच की टीम आरोपी की निशानदेही पर डोरली पहुंची। यहां आरोपी ने अपने एक परिचित के खेत में पैरे के ढेर के नीचे लूट की रकम छिपाकर रखी थी। जानकारी के अनुसार, आरोपी ने करीब चार दिन पहले तीन बोरियों में नकदी भरकर खेत में छिपाई थी। क्राइम ब्रांच की टीम ने मौके पर कार्रवाई करते हुए तीनों बोरियां बरामद की हैं। शुरुआती जानकारी में बरामद रकम चार करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है।