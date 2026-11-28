प्रशासन की टीम ने दूल्हे की उम्र से जुड़े दस्तावेज जांचे तो पता चला कि दूल्हे की उम्र महज 17 साल है। इसके बाद प्रशासन की टीम ने दूल्हे के पिता को समझाईश दी और शादी रुकवा दी। इस दौरान दूल्हे के पिता ने कहा कि उसे लड़के की शादी की उम्र 21 होने के बारे में जानकारी नहीं थी। उन्होंने अब विवाह नहीं कराने का आश्वासन दिया है। मौके पर पंचनामा बनाकर हस्ताक्षर भी करवाए गए। अब पंचायत सचिव, जीआरएस, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और चौकीदार सहित स्थानीय लोगों को निगरानी का जिम्मा दिया गया है,