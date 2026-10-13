यात्रियों के लिए खुशखबरी! बीना-आगासौद तीसरी लाइन का स्पीड ट्रायल सफल, 125 कि.मी की रफ्तार से दौड़ी ट्रेन

Sagar News :माध्य प्रदेश के सागर जिले के बीना में रेल कनेक्टिविटी और रेल संरचना को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण काम पूरा हो चुका है। मंगलवार 13 अक्टूबर को रेल संरक्षा आयुक्त पूर्वोत्तर परिक्षेत्र ई. श्रीनिवास ने बीना-आगासौद नवनिर्मित तीसरी रेल लाइन का संरक्षा निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद इस लाइन पर 125 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से सफल स्पीड ट्रायल भी किया गया। अब रेल संरक्षा आयुक्त के अनुमोदन के बाद इस लाइन पर ट्रेनों का नियमित परिचालन शुरू करने का रास्ता साफ होगा।