सागर . डॉ. हरिसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग एवं आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वावधान में मासिक ऑनलाइन सारस्वत व्याख्यानमाला हुई। व्याख्यान का विषय न्यायसिद्धांतमुक्तावलीज् ग्रंथ के अनुमान खंड के विशिष्ट दार्शनिक एवं तार्किक पक्षों पर केंद्रित रहा। मुख्य वक्ता लालबहादुर शास्त्री केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के न्याय-वैशेषिक विभाग के विद्वान प्रो. विष्णुपद महापात्र ने कहा कि अनुमान तार्किक चिंतन एवं यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति का सुदृढ़ आधार है। अनुमान के माध्यम से उन विषयों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देते।