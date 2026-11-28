सीजन की शुरुआत से ही कृषि विभाग के पास बीज और उर्वरकों का स्टॉक जरूरत के मुकाबले काफी कम रहा है, जिसका सीधा असर अब खेतों में बोवनी की रफ्तार पर दिखाई देने लगा है। हालात यह हैं कि जिले में निर्धारित 4.80 लाख हेक्टेयर लक्ष्य के मुकाबले अब तक केवल 94 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में ही रबी फसलों की बोवनी हो सकी है।
रबी सीजन के दौरान जिले के किसानों को बीज और उर्वरकों की भारी कमी से जूझना पड़ रहा है, जिससे बोवनी पिछडऩे और महंगाई की मार पडऩे की आशंका बढ़ गई है। प्रमुख आंकड़ों की स्थिति इस प्रकार है:
प्रस्तावित बोवनी का दायरा: जिले में कुल 4.80 लाख हेक्टेयर में बोवनी प्रस्तावित है, जिसमें सर्वाधिक 2.80 लाख हेक्टेयर में गेहूं, 75 हजार हेक्टेयर में चना और 65 हजार हेक्टेयर में सरसों सहित मटर व जौ जैसी अन्य फसलें बोई जानी हैं।
बीज की स्थिति: रबी फसलों के लिए करीब 4 लाख क्विंटल बीज की जरूरत के मुकाबले विभाग के पास शुरुआत में सिर्फ 24 हजार क्विंटल बीज ही उपलब्ध हो सका। इसमें 15 क्विंटल गेहूं, 3 क्विंटल चना और 2,500 क्विंटल मटर शामिल था। वहीं मिनी बीज किट और प्रदर्शन किट भी समय पर नहीं पहुंचने से किसानों को बाजार से महंगे दामों पर बीज खरीदना पड़ रहा है।
खाद की मांग व उपलब्धता: जिले में 86,400 मीट्रिक टन खाद की जरूरत है। इसमें 45,500 मीट्रिक टन यूरिया, 11,500 मीट्रिक टन डीएपी और 23,800 मीट्रिक टन एनपीके शामिल है। इसके मुकाबले अब तक जिले को सिर्फ 19,761 टन खाद ही मिल पाया है।
खाद की किल्लत के बीच जिले को रबी सीजन की पहली रैक के रूप में 2,761 मीट्रिक टन डीएपी प्राप्त हुई, लेकिन तकनीकी और प्रक्रियागत देरी के कारण किसानों को इसका तत्काल लाभ नहीं मिल पाया है। रैक आने के तीन दिन बाद भी खाद ऑनलाइन दर्ज नहीं होने से किसान ई-विकास पोर्टल के माध्यम से टोकन बुक नहीं कर पाए।
दरअसल, आईपीएल कंपनी की रैक वितरण केंद्रों पर पहुंचने के बाद संबंधित संस्थाओं के भुगतान डीडी का मिलान किया जाता है और उसके बाद कोड जारी होता है, जिसमें करीब 10 घंटे का समय लग जाता है। इस देरी और समितियों में स्टॉक न होने से छिरवल के किसान सौरभ सिंह चंदेल (8 एकड़ में बोवनी के लिए 10 बोरी डीएपी व 6 बोरी यूरिया की जरूरत), डड़ारी के रामपाल अहिरवार (5 एकड़ के लिए 5 बोरी डीएपी) और सागर रोड निवासी रमेश तिवारी (साढ़े 7 एकड़ के लिए 4 बोरी डीएपी व 4 बोरी यूरिया) सहित राजनगर, नौगांव व लवकुशनगर क्षेत्रों के किसान खेत तैयार होने के बावजूद खाद के इंतजार में बोवनी नहीं कर पाए।
जिले को प्राप्त 2,761 टन डीएपी में से 1,800 मीट्रिक टन खाद विपणन संघ, सहकारी समितियों व एमपी एग्रो केंद्रों पर भंडारित किया गया है। छतरपुर, हरपालपुर, बिजावर, बड़ामलहरा, बमीठा व लवकुशनगर में 100-100 टन तथा नौगांव व राजनगर की समितियों और एमपी एग्रो छतरपुर में 60-60 टन खाद रखा गया है। इसके अलावा 920 मीट्रिक टन विभिन्न समितियों को और 961 मीट्रिक टन निजी क्षेत्र की संतोष ट्रेडिंग कंपनी, छतरपुर को प्रदाय किया गया है।
रबी सीजन की बोवनी के लिए जिला प्रशासन के माध्यम से 86,400 मीट्रिक टन खाद की मांग भेजी गई है। अब तक डीएपी, यूरिया, एनपीके, पोटाश और एसएसपी सहित कुल 33,042.35 मीट्रिक टन खाद का उठाव हो चुका है। आगामी दिनों में डीएपी और यूरिया की एक-एक और रैक आने वाली है, जिससे जिले में खाद की उपलब्धता बढ़ेगी और किसानों की जरूरत के अनुसार काफी हद तक आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी।बीज की व्यवस्था के लिए डिमांड भेजी गई है।
रबी फसलों की बोवनी से पहले किसान खेत में अच्छी तरह सड़ी गोबर की खाद (एफवाईएम), वर्मी कम्पोस्ट, नाडेप कम्पोस्ट, बकरी-भेड़ की सड़ी खाद और फसल अवशेषों से तैयार कम्पोस्ट का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा नीम की खली, जीवामृत, घनजीवामृत, पंचगव्य, बायोगैस स्लरी, फास्फो-कम्पोस्ट तथा राइजोबियम, पीएसबी, केएसबी व ऐजोटोबेक्टर जैसे जैव उर्वरकों का उपयोग भी लाभदायक है। खाद की मात्रा मिट्टी की स्थिति और उपलब्ध पोषक तत्वों के आधार पर तय करनी चाहिए।
डॉ. कमलेश अहिरवार, कृषि विज्ञान केंद्र नौगांव
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