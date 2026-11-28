दरअसल, आईपीएल कंपनी की रैक वितरण केंद्रों पर पहुंचने के बाद संबंधित संस्थाओं के भुगतान डीडी का मिलान किया जाता है और उसके बाद कोड जारी होता है, जिसमें करीब 10 घंटे का समय लग जाता है। इस देरी और समितियों में स्टॉक न होने से छिरवल के किसान सौरभ सिंह चंदेल (8 एकड़ में बोवनी के लिए 10 बोरी डीएपी व 6 बोरी यूरिया की जरूरत), डड़ारी के रामपाल अहिरवार (5 एकड़ के लिए 5 बोरी डीएपी) और सागर रोड निवासी रमेश तिवारी (साढ़े 7 एकड़ के लिए 4 बोरी डीएपी व 4 बोरी यूरिया) सहित राजनगर, नौगांव व लवकुशनगर क्षेत्रों के किसान खेत तैयार होने के बावजूद खाद के इंतजार में बोवनी नहीं कर पाए।