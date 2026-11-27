छतरपुर. वर्ष 2027 में प्रस्तावित नगरीय निकाय चुनावों से पहले नगरीय प्रशासन विभाग ने प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों के सीमा विस्तार की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी कड़ी में छतरपुर नगर पालिका ने शहर की सीमा से लगे 20 गांवों को शामिल कर छतरपुर को नगर निगम का दर्जा देने संबंधी प्रस्ताव पर एक बार फिर हलचल तेज कर दी है। नगर पालिका प्रशासन ने पहले से तैयार विस्तृत सर्वे और पूर्ण दस्तावेजों के आधार पर प्रस्ताव को तेजी से आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिससे शहर के विकास और नगर निगम गठन का रास्ता जल्द साफ होने की उम्मीद बढ़ गई है।