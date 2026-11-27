एमआरएफ केंद्र में सूखे कचरे को अलग-अलग श्रेणियों में छांटकर उसका पुनर्चक्रण किया जाएगा। इसमें प्लास्टिक, कागज, गत्ता, कांच और धातु जैसी सामग्री को अलग कर रीसाइक्लिंग उद्योगों को बेचा जा सकेगा। इससे नगर पालिका को कचरे की बिक्री से अतिरिक्त आय होगी। साथ ही उपयोगी सामग्री दोबारा इस्तेमाल में लाई जा सकेगी। एमआरएफ केंद्र से कचरा प्रबंधन के साथ नगर पालिका को आर्थिक लाभ भी मिलेगा।नीतेश चौरसिया, स्वच्छता नोडल उपयंत्री