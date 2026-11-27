छतरपुर. शहर से प्रतिदिन निकलने वाले करीब 50 टन कचरे के वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण और निपटान के लिए नगर पालिका ने बड़ी योजना तैयार की है। कचरा प्रसंस्करण केंद्र परिसर में लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से 60 टन प्रतिदिन क्षमता वाला मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (एमआरएफ) केंद्र स्थापित किया जाएगा। इससे सूखे कचरे की छंटाई और निस्तारण की व्यवस्था पहले से कहीं अधिक सुचारू और व्यवस्थित हो सकेगी।
वर्तमान में कचरा प्रसंस्करण केंद्र में पहले से एकत्रित कचरे का निपटान किया जा चुका है। हालांकि, शहर में रोजाना निकलने वाले कचरे की तुलना में मौजूदा एमआरएफ केंद्र की क्षमता पर्याप्त नहीं होने के कारण सूखे कचरे को अलग-अलग श्रेणियों में छांटने में दिक्कतें आ रही थीं। इसी समस्या को दूर करने के लिए अब 60 टन क्षमता का नया केंद्र विकसित किया जा रहा है।
अधिकारियों के अनुसार, इस पूरी प्रणाली के प्रभावी संचालन के लिए यह जरूरी है कि नागरिक घरों से ही गीला और सूखा कचरा अलग-अलग करके दें।
एमआरएफ केंद्र में सूखे कचरे को अलग-अलग श्रेणियों में छांटकर उसका पुनर्चक्रण किया जाएगा। इसमें प्लास्टिक, कागज, गत्ता, कांच और धातु जैसी सामग्री को अलग कर रीसाइक्लिंग उद्योगों को बेचा जा सकेगा। इससे नगर पालिका को कचरे की बिक्री से अतिरिक्त आय होगी। साथ ही उपयोगी सामग्री दोबारा इस्तेमाल में लाई जा सकेगी। एमआरएफ केंद्र से कचरा प्रबंधन के साथ नगर पालिका को आर्थिक लाभ भी मिलेगा।नीतेश चौरसिया, स्वच्छता नोडल उपयंत्री
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