पेंशन वितरण में देरी को लेकर कांग्रेस ने भी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष नवीन साहू ने आरोप लगाया कि कर्ज में डूबी सरकार बुजुर्गों की उपेक्षा कर रही है। सरकार लाड़ली बहनों को हर माह राशि देने का प्रचार कर रही है, लेकिन बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन तक समय पर उपलब्ध नहीं करा पा रही है। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों को उनकी पेंशन के लिए इंतजार करना पड़ रहा है, जबकि यह राशि उनके जीवनयापन के लिए बेहद जरूरी है। सरकार को पेंशनधारियों की परेशानी समझते हुए तत्काल भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए।