दमोह. रेकॉर्ड में दमोह कृषि उपज मंडी ए ग्रेड है, लेकिन हकीकत में यहां इतनी अव्यवस्थाएं हैं कि लोग इसे डी ग्रेड भी नहीं मानते हैं। यहां किसान और व्यापारी तो असुरक्षित हैं ही, उनका अनाज भी सुरिक्षत नहीं है। सीसीटीवी सिर्फ दिखाने के लिए लगे हुए हैं, सुरक्षा गार्ड कहां होते हैं पता नहीं रहता, तो कर्मचारी डे्रस में नहीं होने के कारण पहचानना भी मुश्किल होता है। ऐसे में किसान, व्यापारी और कुछ हम्माल भी परेशान है। दूसरी बड़ी परेशानी मंडी परिसर में फैली बेजा गंदगी है। यहां सार्वजनिक शौचालय पर ताला पड़ा होने से किसान और अन्य खुले में ही शौच कर रहे हैं, जिससे बेजा गंदगी हो गई है। दूसरी तरफा शाम होते ही कृषि मंडी शराबियों का अड्डा बन जाती है। ऐसे में रात के समय चोरी और अपराध भी यहां बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इन अव्यवस्थाओं को लेकर किसान और व्यापारियों ने विरोध दर्ज नहीं कराया, इसी वर्ष तीन से चार प्रदर्शन, मंडी बंद तक के हो चुके हैं, लेकिन अभी तक समस्याओं का निराकरण नहीं हो सका है।