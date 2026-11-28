गोवंश संरक्षण के नाम पर सरकार द्वारा लाखों रुपए खर्च किए जाने के बावजूद जमीनी स्तर पर गोशालाओं की स्थिति ठीक नहीं है। राजनगर जनपद पंचायत क्षेत्र की गोशालाओं से सामने आई तस्वीरें सरकारी व्यवस्था और निगरानी तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। एक तरफ सरकारी रिकॉर्ड में गोशालाओं के अंदर 100 से अधिक गोवंश दर्ज बताए जा रहे हैं, वहीं मौके पर पहुंचने पर कई गोशालाओं में गोवंश का नामोनिशान तक नहीं मिला और कुछ जगहों पर दर्ज संख्या के मुकाबले बेहद कम गोवंश मौजूद पाए गए। यह अंतर केवल लापरवाही का मामला नहीं है, बल्कि गोवंश के नाम पर होने वाले सरकारी भुगतान की पारदर्शिता पर भी बड़ा प्रश्नचिह्न लगाता है।