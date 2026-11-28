बाहर से आने वाले खिलाडि़यों के आवास के लिए शहर के 10 स्कूलों में व्यवस्था की जा रही है। इनमें एक्सीलेंस स्कूल, नंबर-2 स्कूल, सरस्वती स्कूल और एमएलबी स्कूल सहित अन्य शैक्षणिक संस्थान शामिल हैं। मैदानों पर मैचों के संचालन से लेकर खिलाडि़यों की ठहरने की व्यवस्था तक की जिम्मेदारी संबंधित कर्मचारियों को सौंपी जाएगी।