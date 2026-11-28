ठंड का सबसे ज्यादा असर गरीब, असहाय और खुले आसमान के नीचे रात गुजारने वाले लोगों पर पड़ रहा है। नगर में मुन्ना चाय दुकान के पास सुबह चार बजे से ही यात्री बसों का इंतजार करने वाले लोग अलाव की तलाश में पहुंचते हैं। व्यवस्था नहीं होने पर लोग आसपास का कचरा एकत्रित कर आग जलाते हैं। मूक पशु भी ठंड से बचने के लिए आग के आसपास खड़े नजर आते हैं।