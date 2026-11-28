विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने दीपावली के बाद टूटे चैंबरों की मरम्मत कराकर नहर चालू करने का आश्वासन दिया था, लेकिन नवंबर का अंतिम सप्ताह आने के बाद भी नहर संचालन शुरू नहीं हो सका है। इससे खेतों में बोनी की तैयारी कर रहे किसानों के सामने सिंचाई का संकट खड़ा हो गया है। वहीं जिन किसानों ने रबी फसल की बोनी कर दी है, उन्हें भी समय पर पानी नहीं मिलने से फसल प्रभावित होने की चिंता सता रही है।